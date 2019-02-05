video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع رأى: الليكود سيشكل الحكومة القادمة بـ30 مقعداً

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:11 م
استطلاع رأى: الليكود سيشكل الحكومة القادمة بـ30 مقعداً بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

كشفت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية النقاب عن أن حزب الليكود الحاكم سيشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة فى حال إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت الراهن، مستندة فى ذلك بنتائج الاستطلاع الذى أجرته والذى أسفر عن حصول الليكود على 30 مقعداً.

وقالت الصحيفة إن حزب "الحصانة" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بانى جنتس حصل على المرتبة الثانية فى الاستطلاع، إذ سيحصل على 22 مقعداً رغم دخول هذا الحزب المعترك السياسي لأول مرة بعد تشكيله الشهر الماضى.

وحظي حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 9 مقاعد، بينما حصل الحزب الجديد الذي شكله وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت بالشراكة مع وزير القضاء اييليت شاكيد، على المرتبة الرابعة وعدد المقاعد التي منحه إياها المستطلعة آراؤهم هي 7 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد الذي حظيت به القائمة "المشتركة" التي تمثل الأقلية العربية في إسرائيل الى جانب قوائم أخرى.

وأظهرت النتائج بعد ذلك أن حزب "البيت اليهودي" وحزب "يهدوت هتوراة" قد حظي كل منها بـ 6 مقاعد، بينما حلت بعد ذلك عدة تشكيلات سياسية بنفس عدد المقاعد وفقا للاستطلاع وهي خمسة مقاعد لكل من حزب "العمل" بزعامة آفي غباي، الحركة العربية للتغيير بزعامة أحمد الطيبي، حزب "شاس" بزعامة أريه درعي، حزب "كولانو" بزعامة موشيه كحلون، حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حكومات اليمين المتطرف فى إسرائيل من رابيين إلى نتنياهو.. 7 رؤساء وزراء للاحتلال دمروا قضية القرن ونهبوا حقوق الفلسطينيين.. 27 عاما من المفاوضات لم تسفر عن أى تسوية.. وحكومتى "شارون" و"بنيامين" الأكثر دموية

نتنياهو يعلن طرد بعثة الأمم المتحدة من الضفة الغربية بزعم مهاجمة إسرائيل

إسرائيل

الكنيست

تل أبيب

بنيامين نتنياهو

حزب الليكود




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة