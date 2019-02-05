استطلاع رأى: الليكود سيشكل الحكومة القادمة بـ30 مقعداً

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية النقاب عن أن حزب الليكود الحاكم سيشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة فى حال إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت الراهن، مستندة فى ذلك بنتائج الاستطلاع الذى أجرته والذى أسفر عن حصول الليكود على 30 مقعداً.

وقالت الصحيفة إن حزب "الحصانة" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بانى جنتس حصل على المرتبة الثانية فى الاستطلاع، إذ سيحصل على 22 مقعداً رغم دخول هذا الحزب المعترك السياسي لأول مرة بعد تشكيله الشهر الماضى.

وحظي حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 9 مقاعد، بينما حصل الحزب الجديد الذي شكله وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت بالشراكة مع وزير القضاء اييليت شاكيد، على المرتبة الرابعة وعدد المقاعد التي منحه إياها المستطلعة آراؤهم هي 7 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد الذي حظيت به القائمة "المشتركة" التي تمثل الأقلية العربية في إسرائيل الى جانب قوائم أخرى.

وأظهرت النتائج بعد ذلك أن حزب "البيت اليهودي" وحزب "يهدوت هتوراة" قد حظي كل منها بـ 6 مقاعد، بينما حلت بعد ذلك عدة تشكيلات سياسية بنفس عدد المقاعد وفقا للاستطلاع وهي خمسة مقاعد لكل من حزب "العمل" بزعامة آفي غباي، الحركة العربية للتغيير بزعامة أحمد الطيبي، حزب "شاس" بزعامة أريه درعي، حزب "كولانو" بزعامة موشيه كحلون، حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان.