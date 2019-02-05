ونقلت قناة "آر تي إل" الفرنسية الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المدعي العام قوله ، إن حصيلة القتلى ارتفعت عقب العثور على جثة جديدة ، مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن الضحايا .

ومن جانبها، صرحت كولومب بروسل ، نائبة رئيس بلدية (باريس ) ، والمسؤولة عن قضايا الأمن ، بأن البلدية تولت على الفور رعاية وإجلاء سكان المبنى السكني الذي اندلع به الحريق وتوفير أسرّة وأغطية ومواد غذائية للسكان .

وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت في وقت سابق اليوم ، سيدة كانت قد أمضت فترة في مستشفى للأمراض النفسية، كانت قد تشاجرت مع أحد الجيران أضرمت النار في الطابق الثاني والسابع والثامن للمبنى الواقع في شارع "إرلنجر" ، وشوهدت هذه السيدة قبل اعتقالها تحاول إضرام النار في سيارة وصندوق قمامة - حيث كانت في حالة "سكر" على الأرجح - حسب الشرطة .