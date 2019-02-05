إحدى المشاركات فى لقاء الرئيس ببورسعيد: السيسى على دراية بكل المشكلات

كتب أحمد عرفة

قالت يوستينا فخرى، إحدى المشاركات فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، إن الرئيس بحث خطة تطوير المحافظة، وإنشاء منشأة سياحية، كما صدق على خطة تطوير جنوب بورسعيد.

وأضافت فخرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس أعلن إنشاء 2 كوبرى بمنطقة بحر البقر فى بورسعيد، وأكد أن بداية تطبيق التأمين الصحى فى المحافظة سيكون فى شهر يونيو المقبل، كما أنه أكد أن الانتهاء من إنشاء مستشفى الجامعة ببورسعيد سيكون بنهاية هذا العام.

ولفتت يوستينا فخرى، إلى أن مشاركة المواطنين لقاءات الرئيس مع المحافظين هو شيء يحدث لأول مرة، كما أن الرئيس السيسى على علم بكل المشكلات التى تحدث بالمحافظة، وكان يرد علينا فى كل القضايا الخاصة بالمحافظة بالأرقام، واللقاء ضم جميع طوائف المحافظة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بالمحافظة، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء، وبحضور وزاري موسع.