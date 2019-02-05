video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة مدير مشروعات بشركة قابضة ومسئول بحى المعصرة للجنايات بتهمة الرشوة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:30 م
إحالة مدير مشروعات بشركة قابضة ومسئول بحى المعصرة للجنايات بتهمة الرشوة جريمة الرشوة-أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن
إضافة تعليق
أمرت نيابة حلوان الكلية، بإحالة مدير إدارة المشروعات بشركة للمواسير، والمنتجات الأسمنتية " قطاع عام قابضة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتلقى رشوة.
 
كشفت تحقيقات النيابة عن القضية تحمل رقم 1550 لسنة 2018، أن المتهم وآخر متهمين بتلقى رشوة، حيث تبين أن المتهم الأول توسط لدى المشرف على القطاع  الاقتصادي بالشركة، لدفع مبلغ 100 ألف جنيه، للمتهم الثاني، لإنهاء كافة النزاعات القائمة بين الشركة ومحل عمل المتهم الثاني.
 
كما أن المتهم الثانى توسط لدى المتهم الأول لطلب مبلغ مالى للقيام بعمل من أعمال وظيفته وهو إنهاء الخلافات بين الشركتين، وشهد المشرف على القطاع الاقتصادى بالشركة، أنها تمتلك عددا من قطع الأرض بحى المعصرة، ووجود بعض التعديات التى تمنع من تسجيلها، وأثناء تواجد المتهم الأول في حي المعصرة ولصلته الوطيدة بالموظفين، تقابل معه المتهم الثاني وطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، لانهاء إجراءات التسجيل ، فاستجاب له المتهم الأول وتوسط له لدى جهة عمله، فطلب منه ترتيب عدد من اللقاءات والتى تم تسجيلها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وتم تسليم جزء من المبلغ على أنه جزء من الدفعة والباقى بعد الاستلام.
 
واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والقبض عليه فى أحد اللقاءات مع المتهم الثانى، الذى اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 7 سنوات وغرامة ملايين و28 ألف جنيه للمتهمين فى قضية رشوة المطار

اخبار مصر

رشوه

الرقابه الاداريه

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم

حلوان




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة