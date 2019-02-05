إحالة مدير مشروعات بشركة قابضة ومسئول بحى المعصرة للجنايات بتهمة الرشوة

كتب ــ على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الكلية، بإحالة مدير إدارة المشروعات بشركة للمواسير، والمنتجات الأسمنتية " قطاع عام قابضة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتلقى رشوة.

كشفت تحقيقات النيابة عن القضية تحمل رقم 1550 لسنة 2018، أن المتهم وآخر متهمين بتلقى رشوة، حيث تبين أن المتهم الأول توسط لدى المشرف على القطاع الاقتصادي بالشركة، لدفع مبلغ 100 ألف جنيه، للمتهم الثاني، لإنهاء كافة النزاعات القائمة بين الشركة ومحل عمل المتهم الثاني.

كما أن المتهم الثانى توسط لدى المتهم الأول لطلب مبلغ مالى للقيام بعمل من أعمال وظيفته وهو إنهاء الخلافات بين الشركتين، وشهد المشرف على القطاع الاقتصادى بالشركة، أنها تمتلك عددا من قطع الأرض بحى المعصرة، ووجود بعض التعديات التى تمنع من تسجيلها، وأثناء تواجد المتهم الأول في حي المعصرة ولصلته الوطيدة بالموظفين، تقابل معه المتهم الثاني وطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، لانهاء إجراءات التسجيل ، فاستجاب له المتهم الأول وتوسط له لدى جهة عمله، فطلب منه ترتيب عدد من اللقاءات والتى تم تسجيلها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وتم تسليم جزء من المبلغ على أنه جزء من الدفعة والباقى بعد الاستلام.

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والقبض عليه فى أحد اللقاءات مع المتهم الثانى، الذى اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.