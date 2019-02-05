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أمن القليوبية: حريق قطار قليوب بسب ماس كهربائى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:49 م
أمن القليوبية: حريق قطار قليوب بسب ماس كهربائى قطار - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أصدرت مديرية أمن القليوبية، منذ قليل، بيانًا عن أسباب وقوع حادث حريق قطار بمحطة قليوب .

 

وذكر البيان، أنه تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة قليوب، بورد بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بعربة قيادة قطار الجرار، أثناء سيره بناحية منطقة قليوب المحطة، دائرة القسم .

 

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحده مباحث القسم ،يرافقهم قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده .

 

وبالفحص تبين نشوب حريق بماكينة جرار القطار رقم 1915 القادم من القاهرة متوجهاً الى المنصورة، وذلك أثناء سيره بناحية قليوب المحطة – دائرة القسم، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالأجزاء الميكانيكية المسئولة عن توليد الكهرباء بالعربة "التوربينة"ولم تحدث أية إصابات أو خسائر بالأرواح.

 

و بسؤال كل من: "مصطفى.ع" 54 سنة، سائق القطار، و"محمد.ا" 37 سنة، مساعد سائق القطار، ومقيمين المنصور محافظة الدقهلية، أيدا ما جاء بالفحص، وعللا نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالتوربينة المسئولة عن توليد الكهرباء بموتور جرار القطار ، وتم ضم جرار الإمداد وواصل القطار مسيره متجاوزاً لمدة 40 دقيقة.


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