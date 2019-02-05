أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5 - 2 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-2-2019.



إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى دايس للملابس الجاهزة، العربية للصناعات الهندسية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، جى بى اوتو، جلوبال تيلكوم القابضة، مصر بنى سويف للأسمنت، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بنك التعمير والاسكان، العربية لحليج الأقطان، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، بنك قطر الوطنى الأهلى.



البورصة تربح 3.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية، كما صعد رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 783.109 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 273 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير على نسبة 27.97%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 160.6 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، 81.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.29% عند مستوى 13913 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% عند مستوى 685 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 78 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك التعمير والاسكان بسعر إغلاق 51.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.82%

- جى بى اوتو بسعر إغلاق 5.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.50%

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 11.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.96%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 44.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.68%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.32%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 19.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.30%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 8.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.02%

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 5.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.95%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 20.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 9.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%