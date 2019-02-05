أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-2-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 5-2-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 14.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 812.103 مليار جنيه.



البورصة تربح 14.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 14.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 812.103 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 14.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 812.103 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 432 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.46%، والعرب على 13.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.30%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 237.7 مليون جنيه، 53.4 مليون جنيه، 131.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 392.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 14733 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2356 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.41% عند مستوى 18652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.5% ليغلق عند 689 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1745 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

البنك التجارى أعلن البنك التجارى الدولى، عن نتائجه المالية لعام 2018، وبلغ إجمالى إيرادات البنك 20.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 34% عن العام السابق، وبلغ صافى أرباح البنك 9.56 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%، وسجل صافى الدخل من العائد نموا قدره 45% ليصل إلى 18.1 مليار جنيه. أعلن البنك التجارى الدولى، عن نتائجه المالية لعام 2018، وبلغ إجمالى إيرادات البنك 20.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 34% عن العام السابق، وبلغ صافى أرباح البنك 9.56 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%، وسجل صافى الدخل من العائد نموا قدره 45% ليصل إلى 18.1 مليار جنيه.

وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن محفظة القروض سجلت 120 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، وبلغت حصة البنك من إجمالى القروض على المستوى القومى 6.96% فى شهر أكتوبر عام 2018، وبلغ حجم الودائع 285 مليار جنيه بزيادة 35 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة 14%، وبلغت حصة البنك من إجمالى الودائع على المستوى القومى 7.68% فى شهر أكتوبر الماضى.