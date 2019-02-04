6 مايو.. الحكم على قاتل زوجته لشكه فى سلوكها ببولاق الدكرور

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، جلسة 6 مايو المقبل، للنطق بالحكم على سائق، بتهمة قتل زوجته لشكه بسلوكها ببولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، الكلية برئاسة المستشار نهاد أبو النصر القائم بأعمال المحامي العام الأول، أن المتهم "حسام حسن" 28 سنة سائق، قتل زوجته المجني عليها "مني حسن" عمدا بباعث الانتقام لاعتقاده بسوء سلوكها، على إثر شجار نشب بينهم لوجود خلافات مادية بينهما، ففضل الخلاص منها واستخدم في ذلك " كوفية "، قام من خلالها بتطويقها حول عنقها وأحكم قبضته عليها، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.