40 يوما وينتهى الشتاء.. الاعتدال الربيعى يحل على نصف الكرة الشمالى 21 مارس

كتب محمود راغب

تدور الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء ، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحث الفصول الأربعة " الشتاء – الربيع – الصيف – الخريف".

خلال يوم 22 من ديسمبر الماضى كنا على موعد مع الانقلاب الشتوى حيث سقطت أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى وكانت شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبة عمودية على نصف الكرة الجنوبى وبات الوضع فى نصف الكرة الشمالى معاكسا لما هو عليه فى نصف الكرة الجنوبى وبالتالى الفصل فى النصف الشمالى شتاء والجنوبى صيف.

ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يستمر فصل الشتاء 88 يوما تقريبا ، وبات يفصلنا على موعد الاعتدال الربيعى حوالى 40 يوما ، والذى كشفت الحسابات الفلكية أنه يحل علينا 21 من مارس المقبل .

الاعتدال الربيعى

وبعد الانقلاب الشتوى بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء فتزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى ، وتنقص فى نصف الكرة الجنوبى وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء يوم 21 مارس المقبل "الاعتدال الربيعى" فيتساوى طول الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية ، ويحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية .

الانقلاب الصيفى

ووفقا للحسابات الفلكية ، فبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حيث تصبح أشعة الشمس عمودية تماما على مدار السرطان يوم 21 من يونيه "الانقلاب الصيفى" فيحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى .

وفى يوم الانقلاب الصيفى 21 يونيه يبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى ، وفى هذا اليوم أيضا لا تغرب الشمس بالسنبة للأماكن الواقعة فى المنطقة المتجمدة الشمالية ويظل النهار لمدة 24 ساعة وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل، وفى نفس الوقت لا تشرق الشمس بالنسبة للأماكن الواقعة فى المنطقة المتجمدة الجنوبية فيسود الليل لمدة 24 ساعة وعكس ذلك أثناء الانقلاب الشتوى .

الاعتدال الخريفى

وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفى تبدأ حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه تدريجيا نحو الجنوب ، ويتناقص ميل أشعتها حتى يبلغ الصفر يوم 23 من شهر سبتمبر "الاعتدال الخريفى" فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية ، ويحدث الخريف فى نصف الكرة الشمالى والربيع فى النصف الجنوبى .

وتستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودى على سطح الأرض فى النقصان فيطول النهار ويقصر الليل فى نصف الكرة الشمالى بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حيث الانقلاب الشتوى من جديد فتتعامد أشعة الشمس على مدار الجدى وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس فى 365.25 يوم تقريبا.

مواعيد بدايات الفصول وطولها

ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يبدأ فصل الربيع يوم الأربعاء 20 مارس عند الساعة 23 والدقيقة 58 وطوله يبلغ 92 يوما و 17 ساعة و 56 دقيقة، وفصل الصيف يبدأ الجمعة 21 يونيه عند الساعة 17 والدقيقة 54 وطوله يبلغ 93 يوما و 15 ساعة و 56 دقيقة ، أما فصل الخريف فيبدأ الاثنين 23 سبتمبر عند الساعة 9 والدقيقة 50 وطوله 89 يوما و20 ساعة و 29 دقيقة ، بينما فصل الشتاء فيبدأ الأحد 22 من ديسمبر عند الساعة 6 والدقيقة 19 وطوله يبلغ 88 يوما و 17 ساعة و 39 دقيقة .