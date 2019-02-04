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الإثنين، 04 فبراير 2019 09:56 م
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وزير المالية البحرينى: عجز الميزانية ينخفض 35% فى 2018

الإثنين، 04 فبراير 2019 09:00 م
وزير المالية البحرينى: عجز الميزانية ينخفض 35% فى 2018 ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
(رويترز)
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نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير المالية والاقتصاد الوطنى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، اليوم الاثنين، قوله إن العجز فى ميزانية البلاد انخفض 35 بالمائة فى 2018 مقارنة مع العام السابق.

 

وتضررت الأوضاع المالية البحرينية بشدة من هبوط أسعار النفط فى عام 2014، بينما تكافح البلاد من أجل خفض الإنفاق الحكومى، وفى الوقت ذاته تجنب حدوث غضب عام بسبب إجراءات التقشف.

 

وأعلنت البحرين خطة مالية فى 33 صفحة العام الماضى بعد أن وقعت اتفاقا مع جيران خليجيين لضبط أوضاعها المالية المثقلة بالديون، والتخلص من العجز فى الميزانية بحلول 2022.


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