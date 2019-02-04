وزير الخارجية العراقي يدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم لبغداد لإعادة إعمار المدن المحررة

بغداد (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم للعراق في إعادة إعمار المدن المُحرَّرة من تنظيم "داعش" الإرهابي، والوفاء بما تعهدت به خلال مؤتمر إعمار العراق بالكويت.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته قناة "الإخبارية" العراقية - أن وزير الخارجية ألقى كلمة العراق في الاجتماع الوزاري الخامس للتعاون العربي-الأوروبي في بروكسل، وأكد فيها أن الدول العربية تسير باتجاه الشراكة الإيجابية في إدارة الأزمات ومواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لحل الأزمات في بعض الدول العربية.

ولفت إلى ضرورة العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية؛ للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، والحفاظ على وحدة سوريا وليبيا.

وحذر الحكيم من تردي الوضع الإنسانيِ في اليمن؛ بسبب انتشار الأوبئة والمجاعة، مطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية وتجنيب المدنيين نيران الحرب.

ووصف الحكيم هذا الاجتماع بأنه مهم في تهيئة أرضية مشتركة لبناء علاقة تعاون إقليمي لتحقيق الطموحات التي تأملها الشعوب، ومواجهة التحدِيات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والأمنية التي تهدد مستقبل مجتمعاتنا.

وشدد على ضرورة اعتماد آليات تشاركية في تعزيز القدرات الوطنية، ومكافحة الإرهاب، وضبط الحدود؛ للحد من تدفق المقاتلين الإرهابيين.