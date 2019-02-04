وزيرة الصحة تعلن عن خطة قومية لمكافحة المرض بمصر

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وضع خطة قومية لمكافحة السرطان.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن أحد أهم مسببات الأورام السرطانية هى الإصابة بـ"فيروس سى"، حيث إنه يؤدى فى الحالات المتأخرة من الإصابة لـ"سرطان الكبد"، لافتة إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف والقضاء على فيروس سى "100 مليون صحة"، ستخفض نسب الإصابة بالسرطان فى مصر، مؤكدة أن المبادرة تعد تجربة رائدة ومثال يحتذى بة للوقاية وستخفض نسب الإصابة بأورام الكبد والتى تعد أعلى نسب إصابة بالسرطان فى مصر

ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للسرطان، والذى يواكب 4 فبراير من كل عام.

وأوضح، الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة وجهت بتدريب الأطباء والأطقم الطبية العاملة فى مجال الأورام فى الداخل والخارج لرفع كفاءتهم المهنية، لافتا إلى أن الوزيرة تشرف على تنفيذ الخطة خطوة بخطوة.

وأضاف أن خطة الوزارة تهدف لمحاربة السرطان والأورام على أحدث نظم العلاج العالمية.

من جانبه أشار الدكتور طارق هاشم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الأورام، إلى أنه تم إنشاء 14 مركزاً متخصصاً على مستوى جميع محافظات الجمهورية لرعاية مرضى الأورام وعلاجهم، مشددا على أن الوزارة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهؤلاء المرضى.

وأضاف "هاشم"، أنه تم تجهيز المراكز الـ14 بكافة إمكانيات العلاج سواء كيماوى أو إشعاعى أو جراحات متقدمة، فضلاً عن تواجد العديد من المراكز المتميزة التابعة للجامعات، والقوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدنى.

وذكر "هاشم" أن هذه المراكز تتبع فى العلاج، بروتوكولات العلاج العالمية، مؤكداً على دور الوزارة فى تقليل نسبه الإصابة بالمرض، باستخدام برنامج الكشف المبكر عن المرض، وعمل قوافل تجوب محافظات مصر للكشف عن الأورام.