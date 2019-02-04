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وزيرة التخطيط تفتتح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

الإثنين، 04 فبراير 2019 10:26 ص
وزيرة التخطيط تفتتح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتبت أمنية جلال
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افتتحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أربعة مراكز تكنولوجية بمراكز الداخلة وبلاط وباريس والفرافرة، فى محافظة الوادى الجديد، كما افتتحت  تطوير مركز تكنولوجى الخارجة وذلك خلال جولتها التفقدية بالمحافظة.

وأشارت هالة السعيد إلى أن تجهيز المراكز بالآلات والمعدات التكنولوجية اللازمة ليس هو الأهم، وأضافت إن الهدف الأهم هو التدريب والارتقاء بالعنصر البشرى باعتباره أساس نجاح المنظومة مؤكدة على أن استمرار التدريب واستمرار رفع كفاءة العنصر البشرى هو ما يضمن استدامة نجاح المنظومة الخاصة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وخاصة مع بعد محافظة الوادى الجديد واتساع مساحتها بما يساهم فى تقليل عبء انتقال المواطنين .

وتابعت السعيد أن هناك عبء كبير وجهد يقع على عاتق فرق العمل نتيجة التحول من المنظومة الورقية إلى الالكترونية وذلك للإيمان الشديد بتحقيق الهدف بتخفيف العبء على المواطن وتيسير الخدمة وتقديمها بشكل أفضل وأعلى كفاءة وبسهولة ويسر مما يتطلب الاجتهاد والتعاون لخدمة المواطن المصرى مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من تلك المراكز التى تم افتتاحها اليوم ستشهد توفير الدفع الالكترونى للمساهمة فى تقليل ربط مقدم الخدمة بطالبها.

ويشار إلى أن مركز الداخلة يوفر 75 خدمة مميكنة لخدمة 90 ألف مواطن كما يخدم مركز الفرافرة 36 ألف مواطن بتقديم 69 خدمة، وهو العدد نفسه الذى يقدمه مركز بلاط ويخدم به 22 ألف مواطن.

جدير بالذكر أن هالة السعيد كانت قد قامت بزيارة محافظة الوادى الجديد أمس فى جولة تفقدية حيث قامت بافتتاح تطوير مركز تكنولوجى الخارجة كما وضعت حجر الاساس لعدد من القرى النموذجية المنتجة وتفقدت سيادتها عدد من مشروعات المحافظة

تضمنت مشروع الاستزراع السمكى والصوب الزراعية  ومعرض الصناعات الحرفية كما تضمن الجولة زيارة عدد من مصانع المحافظة منها مصنع الملابس الجاهزة ومصنع الخزف والفخار

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