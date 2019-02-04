نائب وزير الزراعة ووزير الثروة الحيوانية بزامبيا فى جولة بالمعاهد البحثية بالز راعة

كتب عز النوبى

استقبلت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، كمبمبا ميولنجا وزير الثروة الحيوانية و السمكية والوفد المرافق لها بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث قاما بجولة تفقدية داخل أقسام المعهد والوحدات البحثية به والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجنى.

ويقوم معهد بحوث الصحة الحيوانية بما يشمله من أقسام ووحدات بحثية ومعامل فرعية في المحافظات وداخل الموانئ المصرية لفحص الأغذية المصدرة والمستوردة ومعامل أخرى حدودية للكشف عن الأمراض العابرة للحدود، يتم بهما الرقابة الصحية على الأغذية ذات الأصل الحيواني حيث يتم فحص المواد الغذائية من لحوم وأسماك وألبان ومنتجاتها المستوردة والمصدرة والمحلية وإقرار صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و كذلك فحص سلسله الانتاج الداجني من المزرعه الي المستهلك للتأكد من سلامه كل من اللحوم و البيض للاستهلاك المحلي و التصدير، و كذلك فحص الحيوانات للأمراض المشتركه و التي تنتقل من الحيوان الي الانسان مثل البروسيلا و كذلك الاسماك و الخيول، وهذه المعامل تطبق النظم العالميه للاعتماد و الجوده و الأمان الحيوي بالايزو.

كما رافقت نائب الوزير وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة زامبيا والوفد المرافق لها في زيارة لمعهد بحوث الامصال واللقاحات بالعباسية وكان في استقبالهم د.محمد سعد مدير المعهد ووكلاء المعهد وتم شرح تاريخ المعهد وقدرته الانتاحية كقلعة وطنية وقومية فى انتاج لقاحات فيروسية وبكتيرية لحماية الانتاج الحيواتى والداجنى فى مصر وان منتجات المعهد يتم انتاجها باعلى كفاءة وبتقيم فى معمل الجودة الداخلية والمعمل المركزى للرقابة علي المستحضرات البيولوجية الحاصلان على شهادة الايزو 17025 وطبقا للمعاير الدولية ويوجد تعاون مشترك بين المعهد والمعاهد المرجعية فى العالم للتعرف على العترات التى تستخدم فى صناعة لقاحات المعهد.

وزار قسم االحمى القلاعية ومصنع انتاج لقاحات حيوانات المزرعة وقسم اللقاحات البكتيرية الهوائية وقسم اللقاحات البكتيرية اللاهوائية وقسم لقاحات الفصيلة الخيلية، وقد اشاد الوفد بحرارة الترحيب وانجازات المعهد والشرح الوافى اللذى قدمه اساتذة وخبراء المعهد عن صناعة اللقاحات في مصر، حيث يقوم المعهد بإنتاج 45 لقاح فيروسي, 15 لقاح بكتيري هوائي, 14 لقاح بكتيري لاهوائي و 13 منتج بيولوجي شخيصي وأمصال مضادة.

وأهما لقاح الحمى القلاعية .و الجلد العقدي.و الوادي المتصدع و لقاح إنفلونزا الطيور.

وأشادت وزيرة زامبيا التقدم في المعاهد البحثية وما ضخته الدولة فى هذا المجال خلال الفترة الراهنة، من استثمارات كبيرة فى البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات والأهم الموارد البشرية من الأطباء والباحثين من التعليم العالى المستوى و التدريب الجيد و كذلك تطبيق النظم المرجعية و المعتمدة دوليا طبقا للايزو.