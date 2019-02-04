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الإثنين، 04 فبراير 2019 08:50 م
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مميش يكرم بطلة ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية ويهديها كرسيا كهربائيا

الإثنين، 04 فبراير 2019 04:51 م
مميش يكرم بطلة ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية ويهديها كرسيا كهربائيا مميش يُكرم بطلة ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية ويُهديها كرسى كهربائى
الإسماعيلية - السيد فلاح
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استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بمكتبه قبل قليل، زينب إبراهيم، نقيب ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

وكرّم رئيس هيئة قناة السويس، الفتاة ومنحها كرسيا كهربائيا متحركا لمساعدتها فى أداء عملها كنقيب تقديرًا لحصولها على بطولة الجمهورية فى تنس الطاولة.

وأكد الفريق مهاب مميش، دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم واجب قومى على كل المصريين ومؤسسات الدولة.

وقالت زينت إبراهيم إنها لم تكن تتصور أن يتابع الفريق أنشطة نادى العزيمة وأنشطة نقابة ذوى الاحتياجات وأنها فوجئت باتصال الفريق بها لتكريمها.

 

 


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