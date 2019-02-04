معاينة النيابة لموقع سقوط مسنة من الطابق السابع بحلوان تكشف سبب الوفاة

كتب على عبد الرحمن

صرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السابع فى دائرة قسم شرطة حلوان، مساء الأحد.

وكشفت معاينة النيابة لشقة الضحية، وجود كرسى خشبى متهالك أسفل شرفة المنور التى سقطت منها الضحية، ووجود ملابس بـ "المنشر"، مما يرجح أن الضحية كانت تعلق الملابس فاختل توازنها وسقطت ولقيت مصرعها فى الحال.

كان العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى إخطارا من المستشفى العام يفيد وصول جثة ربة منزل فى العقد الثامن من العمر، ادعاء سقوط من الطابق السابع.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى عزيزة سيد محمد الركيب 80 سنة، ربة منزل، وبسؤال نجلها عماد جود محمد 62 سنة، أكد أنها تقيم بمفردها وأنه يتردد عليها من وقت لآخر وأنها مصابة بألزاهايمر، وأنه سمع بنبأ وفاتها من الجيران، نافيًا وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

كما أكد شاهد عيان ويدعى :"محمد أحمد، 26 سنة مندوب مبيعات، أنه يقيم فى نفس العقار وشاهد الضحية أثناء سقوطها من شرفة "المنور".

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.