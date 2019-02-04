video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء الأربعاء المقبل

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:10 ص
مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء الأربعاء المقبل خرائط سقوط الأمطار
كتب أسامة عبد الحميد
إضافة تعليق

نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 4 فبراير حتى الجمعة 8 فبراير 2019.

أظهرت خرائط التنبؤ اليوم، التوقع بسقوط أمطار خفيفة على جنوب محافظة الوادى الجديد.

كما أظهرت خرائط التنبؤ غدا الثلاثاء 5 فبراير ، التوقع بسقوط أمطار قد تكون متوسطة الشدة على الوادى الجديد ، وتقل شدتها على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسينا ، وقد تصل إلى القاهرة وبعض محافظات الوجه البحرى.

وأشارت خرائط التنبؤ الأربعاء 6 فبراير ، التوقع بسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على سيناء وخليج السويس ، وتقل شدتها على صعيد مصر والوادى الجديد.

كما تشير النتائج المبدئية إلى سقوط أمطار يومى 7 و 8 فبراير ، على سيناء وخليج السويس وأجراء من البحر الأحمر وشمال الصعيد ، لذا يرجى توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار ، والتى قد تصل إلى حد السيول فى سيناء والمنطق ذات الطبيعة الجبلية.

1
 

 

2
 

 

 

3
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الطقس ميكس".. ارتفاع ذروته الثلاثاء.. الأرصاد: الارتفاع يصل 8 درجات والعظمى بالقاهرة 31 درجة وانكسارها 10 درجات الأربعاء.. أمطار رعدية تصل للسيول وننصح بعدم تخفيف الملابس أو ممارسة الأنشطة البحرية

الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول

مركز التنبؤ

الفيضان

أمطار غزيرة

السيول

سيناء




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة