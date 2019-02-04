مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء الأربعاء المقبل

كتب أسامة عبد الحميد

نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 4 فبراير حتى الجمعة 8 فبراير 2019.

أظهرت خرائط التنبؤ اليوم، التوقع بسقوط أمطار خفيفة على جنوب محافظة الوادى الجديد.

كما أظهرت خرائط التنبؤ غدا الثلاثاء 5 فبراير ، التوقع بسقوط أمطار قد تكون متوسطة الشدة على الوادى الجديد ، وتقل شدتها على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسينا ، وقد تصل إلى القاهرة وبعض محافظات الوجه البحرى.

وأشارت خرائط التنبؤ الأربعاء 6 فبراير ، التوقع بسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على سيناء وخليج السويس ، وتقل شدتها على صعيد مصر والوادى الجديد.

كما تشير النتائج المبدئية إلى سقوط أمطار يومى 7 و 8 فبراير ، على سيناء وخليج السويس وأجراء من البحر الأحمر وشمال الصعيد ، لذا يرجى توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار ، والتى قد تصل إلى حد السيول فى سيناء والمنطق ذات الطبيعة الجبلية.











