محكمة جنايات سوهاج: السجن سنة لـ3 أشخاص من جماعة الإخوان

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "على.خ.ع" من عناصر الإخوان بالحبس سنة مع الشغل فى قضية أحداث الشغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء أول أيام الاستفتاء على الدستور والمعروفة إعلاميا بقضية "الدستور".

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر ماجد أمين .

وتعود أحداث القضية إلى 2014، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم بالاشتراك مع آخرين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمين "أحمد.ع" و"وأحمد .م" من عناصر الإخوان بسوهاج بالحبس سنة مع الشغل لكل منهما بعد اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بدائرة مركز سوهاج تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.