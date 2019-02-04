محافظ الإسكندرية يشدد على الاهتمام بالمبانى التراثية: نحتاج متخصصين لصيانتها

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المدينة تحظى بالعديد من المباني التراثية، و ذات النسق المعماري المميز، مؤكدا احتياجهم إلى فنيين متخصصين فى مجال صيانة هذه المبانى، و إعادة تأهيلها، و إنشاء مستنسخات منها.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الاثنين، مع الدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم و تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، و بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، وذلك للتعريف بالبرنامج و مجالات عمله و أهدافه و الأنشطة التي تمت و تتم، سواء على مستوى الجمهورية عامة، و الاسكندرية خاصة، وكذلك التعرف على القطاعات التى توليها المحافظة الأولوية، والتي يمكن للبرنامج المساهمة بدعهما، كما تم الإشارة إلى الأسبوع المخطط عقده خلال مارس القادم بالإسكندرية تحت اسم "أسبوع TVET" ، وذلك لعرض نشاط البرنامج فى مجالى التعليم الفنى والتدريب المهنى بالإسكندرية، وذلك لتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني.

و فيما يخص الحفاظ على التراث الحضاري و المعماري بالمحافظة، أشار قنصوة، إلى أنه بعد زيارته لمدينة مارسيليا، تم إرسال أحد أساتذة الهندسة المعمارية لتفعيل هذا المجال، وزيادة عدد الشركات المتخصصة مع إمكانية دعم برنامج تطوير التعليم الفنى والتدريب المهني، پإنشاء فصل دراسى فى إحدى مدارس التعليم الفنى لتعليم وتدريب الفنيين المتخصصين في هذا المجال.

كما أشار قنصوة، الى أن محافظة الإسكندرية بها ما يقرب من 44٪ من الصناعات المصرية الكبرى فى مجالات عدة، وان هذا التنوع يجعلنا فى حاجة إلى فنيين متميزين في هذه المجالات.

و على صعيد أخر، شنت ادارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالاسكندرية، حملة مكبرة اسفرت عن ضبط بسكويت بالشيكولاتة منتهى الصلاحية ببرج العرب، بوزن اجمالى 3.480 طن ، بعدد 720 كرتونة، وذلك بموجب محضر رقم 1 / 2019 و العرض على النيابة.

حيث تم تحرير محضر جنحة صحية طبقا للقانون 10 لسنة 66، حيث انها طبقا للتواريخ المدونة على العبوات غير مطابقة للقانون 10 لسنة 66 لإنتهاء فترة الصلاحية، و تم تحرير محضر جنحة صحية طبقا للقرار الوزارى 97 لسنة 67، و ذلك على بمنطقة برج العرب.

و فى السياق ذاته، شن حى الجمرك، حملة مكبرة للتفتيش على المحلات، وذلك بناًء على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس الحى.

حيث قامت إدارتي؛ شئون البيئة والرصد البيئي بالحي، بالتنسيق مع إدارة الرصد البيئي بالمحافظة، بشنّ حملة تفتيش بيئي على المطاعم والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات بشارع قصر رأس التين، دائرة قسم الجمرك.

و تفقد توفر حاويات لجمع المخلفات بغطاء أمام كل منشأة تجارية، والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة وسليمة، كما تم إنذار المخالفين بتوفيق أوضاعهم البيئية وإعطاءهم مهلة لتصحيح الأوضاع.