محافظ أسيوط يتفقد أعمال القافلة الطبية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

أسيوط- فريق المحافظات

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، القافلة الطبية الخيرية المجانية بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية لغات بمدينة أسيوط، والتي تنظمتها مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط، تحت رعاية المحافظ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب والمعلمين وإجراء التحاليل اللازمة.

رافقه خلال الجولة، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور أسامة حجازى وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي والرعاية الأساسية، وعبد الناصر حامد مدير التعليم العام، ومحمد عبد المحسن مدير عام الخدمات، ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، وصفاء محمود مدير إدارة المدرسة.

بدأ المحافظ جولته، بتفقد حجرات الكشف بالمدرسة والعيادات المتخصصة، فضلًا عن معمل التحاليل وأخذ العينات، وصيدلية صرف الأدوية، واطمأن على سلامة حجرات الكشف والإجراءات الوقائية المتبعة، كما ألتقى الأطباء المشاركين في القافلة للاطمئنان على سير العمل، وتذليل كافة العقبات أمامهم، كما تفقد 2 سيارة متنقلة للكشف على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وقال محافظ أسيوط، إن القافلة الطبية تأتي في إطار الجهود لمبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب، وتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان، وصرف الأدوية، معلناً تعميم القوافل الطبية بجميع المنشآت التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة، وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية والتشارك بين جميع المؤسسات مع متابعة المرضى بعد إجراءات الكشف بالمجان وتقديم الاستشارات الطبية لهم.

وأكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على استعداد المديرية تنظيم قوافل طبية شاملة ومتخصصة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تفعيلًا لخطة الوزارة التي تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوصول إلى جميع المواطنين في أي مكان.

وأشار صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى جهود المحافظ لدعم العملية التعليمية والنهوض بالخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، من خلال تفعيل القوافل الطبية المجانية والأنشطة المدرسية بجميع المؤسسات التعليمية بنطاق المحافظة.