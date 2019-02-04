مجلس إدارة جديد لهيئة تنشيط السياحة بالدقهلية

أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، ويضم التشكيل الجديد اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء نائب مدير أمن الدقهلية، وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، وممثلين عن الغرفة التجارية بالمحافظة وغرف شركات السياحة والفنادق والطيران والمحال العامة، ومدير آثار الدقهلية، ومدير الشئون القانونية والمالية بالمحافظة، ومدير إدارة السياحة، ونص القرار على أن يكون مدير إدارة السياحة بالمحافظة مقررا لمجلس الإدارة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الهدف من إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة هو العمل على وضع محافظة الدقهلية على الخريطة السياحية لمصر وجذب السائحين من داخل مصر وخارجها وتقديم أفكار وإعداد الخطط لتطوير المصايف التى تتميز بها المحافظة، وكذلك إعداد خطط تنشيط السياحة على أن يقوم المجلس بالإشراف على إقامة المعارض والمؤتمرات التي تساهم فى زيادة الجذب السياحى بالمحافظة، كما نص القرار على أن يعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاته دوريا مرة على الأقل كل شهر.