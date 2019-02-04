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لأول مرة منذ 10 سنوات.. مصر للطيران تحقق 951 مليون جنيه أرباحا فى 6 أشهر

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:02 م
لأول مرة منذ 10 سنوات.. مصر للطيران تحقق 951 مليون جنيه أرباحا فى 6 أشهر الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتب محمود عبد الغنى
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التقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم، الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعددا من قيادات الشركة لعرض خطة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأهداف المستقبلية حتى عام 2025، والجارى العمل عليها مع تحديد آليات التنفيذ والتوقيتات الزمنية المخططة لها.

خلال اللقاء قدم الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة عرضًا لنتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى حققت نتائج إيجابية وملحوظة حيث بلغ صافى الأرباح المجمع 951 مليون جنيه عن الستة أشهر الأولى من العام المالى 2018 /2019 وذلك يمثل أضعاف ما تم تحقيقه عن نفس الفترة للأعوام 2009/ 2010.

من جانبه أشاد الفريق يونس المصرى بهذا الإنجاز والذى يعكس مجهودات القيادات على كل المستويات وجميع العاملين بالشركة الوطنية، كما أثنى على التخطيط الجيد واتخاذ سياسات متطورة واتجاهات غير نمطية فى خطة التطوير والتحديث والذى يعد مؤشراً جيداً للسياسة الناجحة التى تنتهجها الشركة حالياً.

كما استعرض فريق العمل خطة عمل شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الحالية والمستقبلية ومطالب التطوير والتى تتضمن خطة مضاعفة الأسطول ومشروع تطوير مركز خدمة العملاء لتحسين مستوى الجودة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى هذا المجال، وكذلك تحديث موقع الخدمة الإلكترونى لمواكبة المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية للعملاء مع التركيز على مراقبة الأداء.

 كما تم التأكيد على استكمال خطة الشركة لتعظيم العائد وترشيد النفقات، وتحديث مركز عمليات مصر للطيران IOCC وكذلك خطة تحديث وتجديد استراحات الشركة خلال عامى 2019/2020 فضلًا عن دراسة التمثيل الخارجى لشركة مصر للطيران من خلال ربط الدخل بالإنتاج كمعيار أساسى للعمل بالخارج.

وفى نهاية الاجتماع وجه الوزير بضرورة الالتزام بتطبيق خطة التطوير الشاملة التى تنتهجها الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة وفقا للجدول الزمنى المحدد.


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