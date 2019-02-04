video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 70 شقة مفروشة فى حملة مكبرة بالبحر الأحمر

الإثنين، 04 فبراير 2019 08:00 ص
فحص 70 شقة مفروشة فى حملة مكبرة بالبحر الأحمر حملة أمنية - صورة أرشيفية
البحر الأحمر عماد عرفه
إضافة تعليق

تمكنت حملة من قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى، من فحص 70 شقة مفروشة، وتم ضبط 9 عدم إخطار وفحص 5  فنادق شعبى وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا – سياسيا فضلا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.

كما تم ضبط 5 قضية سمسار وحارس عقار بدون ترخيص، وقضيتين مزاولة مهنة بدون ترخيص، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية.

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط السيارة رقم ( 21830) نقل قيادة "محمد م. ع.ا." سائق محمل عليها صفائح مكشوفة بدون أغطية معبئة بأسماك مملحة تزن 2 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة "بيتكوين"

اخبار مصر

اخبار المحافظات

البحر الأحمر

فحص شقق

اسماك




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة