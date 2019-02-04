فحص 70 شقة مفروشة فى حملة مكبرة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر عماد عرفه

تمكنت حملة من قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى، من فحص 70 شقة مفروشة، وتم ضبط 9 عدم إخطار وفحص 5 فنادق شعبى وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا – سياسيا فضلا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.

كما تم ضبط 5 قضية سمسار وحارس عقار بدون ترخيص، وقضيتين مزاولة مهنة بدون ترخيص، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية.

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط السيارة رقم ( 21830) نقل قيادة "محمد م. ع.ا." سائق محمل عليها صفائح مكشوفة بدون أغطية معبئة بأسماك مملحة تزن 2 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.