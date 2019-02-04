علاقة غير شرعية وراء مقتل صاحب مصنع فى المنوفية .. تعرف على التفاصيل

المنوفية - محمود شاكر

شهدت قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، واقعة قتل لصاحب ورشة بلاط على يد ربة منزل وأنجالها، بعد علاقة غير شرعية قامت بينه وبين ربة المنزل .

البداية كانت عندما تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بعثور الأهالى بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا، على جثة مجهولة على شاطىء ترعة الخضراوية بالقرية .

بالانتقال الفورى والفحص، تبين أن الجثة لرجل فى العقد الخامس من العمر مرتديا ملابسه، وتلاحظ وجود جرح قطعى بالخد الأيمن وأثار سحجات حول الرقبة، ولا يوجد معه أى متعلقات أو أوراق تثبت شخصيته، بالعرض على النيابة، باشرت التحقيق وقررت انتداب الطبيب الشرعى لاجراء تقرير الصفة التشريحية لجثة المتوفى، والتى تم نقلها الى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمى .

وتوصلت جهود فريق البحث، إلى تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين انه يدعى " اشرف ع ع ا " 55 سنه صاحب ورشة بلاط، ومقيم بقرية عرب الرمل، دائرة المركز.

وبتطوير خطة البحث، والتى شملت حصر وفحص علاقات وخلافات المجنى علية، للوصول إلى أى معلومات تفيد فى كشف غموض الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " رضا ع ا " 47 سنه،ربة منزل، زوجة "جودة س د "60 سنه سائق، وانجالها " احمد ج س د " 28 سنه عامل، و "سلامة ج س د " 20 سنه عامل مبلط، وجمعهم مقيمين بقرية عرب الرمل .

كما تبين أن سبب الواقعة علاقة غير شرعية بين الأولى والمجنى عليه، ونظرا لقيامهما بقطع هذه العلاقة مؤخرا بدأ المجنى عليه بمطاردتها وتهديها، واكتشف أنجالها ذلك، مما دعاهم إلى استدراجه وقتله .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بقيامهم بالاستيلاء على هاتفة المحمول تم ضبطه بإرشادهم، وباستدعاء أهليته تعرفوا على الهاتف المحمول، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.