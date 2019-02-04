video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

علاقة غير شرعية وراء مقتل صاحب مصنع فى المنوفية .. تعرف على التفاصيل

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:02 ص
علاقة غير شرعية وراء مقتل صاحب مصنع فى المنوفية .. تعرف على التفاصيل جثة المجنى عليه
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
شهدت قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، واقعة قتل لصاحب ورشة بلاط على يد ربة منزل وأنجالها، بعد علاقة غير شرعية قامت بينه وبين ربة المنزل .
 
البداية كانت عندما تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بعثور الأهالى بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا، على جثة مجهولة على شاطىء ترعة الخضراوية بالقرية .
 
بالانتقال الفورى والفحص، تبين أن الجثة لرجل فى العقد الخامس من العمر مرتديا ملابسه، وتلاحظ وجود جرح قطعى بالخد الأيمن وأثار سحجات حول الرقبة، ولا يوجد معه أى متعلقات أو أوراق تثبت شخصيته، بالعرض على النيابة، باشرت التحقيق وقررت انتداب الطبيب الشرعى لاجراء تقرير الصفة التشريحية لجثة المتوفى، والتى تم نقلها الى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمى .
 
وتوصلت جهود فريق البحث، إلى تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين انه يدعى " اشرف ع ع ا " 55 سنه صاحب ورشة بلاط، ومقيم بقرية عرب الرمل، دائرة المركز.
 
وبتطوير خطة البحث، والتى شملت حصر وفحص علاقات وخلافات المجنى علية، للوصول إلى أى معلومات تفيد فى كشف غموض الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " رضا ع ا " 47 سنه،ربة منزل، زوجة "جودة س د "60 سنه سائق، وانجالها " احمد ج س د " 28 سنه عامل، و "سلامة ج س د " 20 سنه عامل مبلط، وجمعهم مقيمين بقرية عرب الرمل .
 
كما تبين أن سبب الواقعة علاقة غير شرعية بين الأولى والمجنى عليه، ونظرا لقيامهما بقطع هذه العلاقة مؤخرا بدأ المجنى عليه بمطاردتها وتهديها، واكتشف أنجالها ذلك، مما دعاهم إلى استدراجه وقتله .
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بقيامهم بالاستيلاء على هاتفة المحمول تم ضبطه بإرشادهم، وباستدعاء أهليته تعرفوا على الهاتف المحمول، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.  
 
96236-الجثة-بعد-العثور-عليها--(1)
الجثة بعد العثور عليها 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالبدرشين

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

قتل

جثة مجهولة

قويسنا




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة