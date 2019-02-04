عبور 50 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين، عبور 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 30 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية، MATHILDE MAERSK بحمولة 200 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و500ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الليبيرية MSC VENICA، بحمولة 181 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى مالطا.