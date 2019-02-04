video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 33 توك توك غير مرخص بمركز كفر سعد بدمياط

الإثنين، 04 فبراير 2019 04:43 م
ضبط 33 توك توك غير مرخص بمركز كفر سعد بدمياط حمله مرورية ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، وبالتنسيق مع إدارة المرور، بشن حملة استهدفت عددا من القرى بالمركز، لضبط مركبات التوك توك المخالفة، والتى تسير بدون ترخيص.
 
وأسفرت الحملة، عن ضبط 33 توك توك غير مرخص، حيث تم التنبيه بالبدء فورا فى اتخاذ إجراءات الترخيص قبل انتهاء الموعد المحدد، والا سيتم مصادرته.
 
ويأتى ذلك، تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع المحافظة، ومصادرة أى توك توك غير مرخص، والإعلان عن موعد 28 فبراير كآخر موعد لإصدار الترخيص لمواجهة الانتشار غير المنضبط له. 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

دمياط

اخبار دمياط

كفر سعد

اخبار المحافظات

حمله مروريه




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة