ضبط 33 توك توك غير مرخص بمركز كفر سعد بدمياط

دمياط معتز الشربينى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، وبالتنسيق مع إدارة المرور، بشن حملة استهدفت عددا من القرى بالمركز، لضبط مركبات التوك توك المخالفة، والتى تسير بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 33 توك توك غير مرخص، حيث تم التنبيه بالبدء فورا فى اتخاذ إجراءات الترخيص قبل انتهاء الموعد المحدد، والا سيتم مصادرته.

ويأتى ذلك، تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع المحافظة، ومصادرة أى توك توك غير مرخص، والإعلان عن موعد 28 فبراير كآخر موعد لإصدار الترخيص لمواجهة الانتشار غير المنضبط له.