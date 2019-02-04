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ضبط 31 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:06 ص
ضبط 31 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة تحليل المخدرات ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 240 سائقًا، وإثبات تعاطى 31 سائقا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 
 

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