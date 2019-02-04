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ضبط سيدة وعاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري في حملة أمنية بالوادى الجديد

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:50 م
ضبط سيدة وعاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري في حملة أمنية بالوادى الجديد حملة أمنية - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط سيدة وعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وثالث بحوزته سلاح ناري وطلقات نارية، واعترف المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وتم تحريز المضبوطات، وتحررت المحاضر أرقام 81 إداري مركز الفرافرة، 453، 467 جنح الخارجة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، من اللواء عصام محمود مهني مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري في 3 مراكز إدارية بالمحافظة، خلال تنفيد حملة أمنية موسعة لضبط الإيقاع الأمني بشوارع المحافظة، بقيادة العميد جودت عبدالجبار رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبدالباقي رئيس وحدة مباحث مركز الخارجة، والرائد أحمد فراج، رئيس مباحث مركز الداخلة، والتي أسفرت عن ضبط" ص. ا" 32 سنة، عاطلة ومقيمة بمدينة موط بالداخلة، وبحوزتها أقراص مخدرة ومقص حديدي ومبلغ مالي، و "م. م" 24 سنة  عاطل ومقيم بالخارجة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، و " أ. م" 27 سنة، عاطل ومقيم بقرية الكفاح بالفرافرة، ومتهم في قضايا سرقة وحيازة سلاح أبيض، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم و2 طلقة نارية، وتم تحريز المضبوطات وتحررت محاضر بها احيلت الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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