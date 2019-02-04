صور.. 4 آلاف قطعة ملابس فى معرض شتاء دافئ بمدرسة بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

افتتحت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، معرض شتاء دافئ بالمدرسة الإعدادية الجديدة بنات، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، واستعرضت الأنشطة التى قامت بها المدرسة من تنظيم زيارات لجامعة كفر الشيخ، ولمركز الأورام، وعقد ندوات متعددة لمناقشة المشكلات الاجتماعية وسبل حلها، وكيفية إدارة مشروع، إضافة إلى زيارة لإدارة الدفاع المدنى، وتدريب الطالبات على الطريقة المثلى لإخماد الحريق، وتدريب الطالبات على كيفية إسعاف المرضى والتعرف على عمل المسعف، من خلال استضافة طاقم من إسعاف كفر الشيخ، وتدريب عملى على كيفية إسعاف المرضى والمصابين.

جاء ذلك، بحضور الدكتور علاء جوده مدير إدارة غرب كفرالشيخ التعليمية، ومصطفى السيد شفيق مدير المدرسة، وحسنى بركات مدير إدارة التعليم الإعدادى، والمعلمين والعاملين بالمدرسة.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أن المعرض ضمن حملة أطلقتها، لتفعيل المشاركة المجتمعية للعاملين بالمدارس، وعدد من محبى المشاركة المجتمعية من أهل الخير، ويضم المعرض 4 آلاف قطعة ملابس إضافة للأحذية، التى سيتم تقديمها للطلاب وأسرهم والمحتاجين ليسوا من أبناء المدرسة فقط، بل طلاب المدارس المجاورة.

وأضافت كشك، أن المعرض الحالى هو المعرض الثانى للمدرسة خلال العام الدراسى الحالى، والمعرض السادس الذى تشهده مدارس الإدارات التعليمية، وتم توفير خلال تلك المعارض حوالى 12 ألف قطعة ملابس وأحذية، وتشمل ملابس للطلاب والطالبات وملابس لأولياء أمور الطلاب المحتاجين، مؤكدة أن الأسرة تختار الملابس المناسبة لها، محذرة من تصوير الطلاب أو أسرهم أثناء اختيارهم للملابس، مؤكدة سيتم تنظيم معارض صيفية بالمدارس لمساعدة الأسر الفقيرة.













