صور.. وضع حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب وكنيسة القديس فرنسيس فى أبوظبى

كتب محمد رضا

وقع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، على حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، المقرر إقامتهما فى مدينة أبوظبى، كما وقع على حجر الأساس، أيضًا، كل من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، والشيخ محمد بن راشد حاكم دبى.

وجاء ذلك بعد توقيع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على وثيقة الأخوة الإنسانية، فى ختام مؤتمر "الأخوة الإنسانية"، المقام فى مدينة أبوظبى، فى الفترة من 2 إلى 5 فبراير الجارى، حيث جرى توقيع الرمزين الدينيين الكبيرين على 3 نسخ من وثيقة "الأخوة الإنسانية"، حيث منحت نسخة للأزهر الشريف، والثانية للكنيسة الكاثوليكية، أما النسخة الثالثة فتحتفظ بها الإمارات العربية المتحدة.



الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى



توقيع حجر أساس مسجد الإمام الطيب وكنيسة القديس فرنسيس



حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب وكنيسة القديس فرنسيس فى أبوظبى