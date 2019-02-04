video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وضع حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب وكنيسة القديس فرنسيس فى أبوظبى

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:06 م
صور.. وضع حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب وكنيسة القديس فرنسيس فى أبوظبى مؤتمر الأخوة الإنسانية
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

وقع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، على حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، المقرر إقامتهما فى مدينة أبوظبى، كما وقع على حجر الأساس، أيضًا، كل من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، والشيخ محمد بن راشد حاكم دبى.

 

وجاء ذلك بعد توقيع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على وثيقة الأخوة الإنسانية، فى ختام مؤتمر "الأخوة الإنسانية"، المقام فى مدينة أبوظبى، فى الفترة من 2 إلى 5 فبراير الجارى، حيث جرى توقيع الرمزين الدينيين الكبيرين على 3 نسخ من وثيقة "الأخوة الإنسانية"، حيث منحت نسخة للأزهر الشريف، والثانية للكنيسة الكاثوليكية، أما النسخة الثالثة فتحتفظ بها الإمارات العربية المتحدة.

41
الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى

 

42
توقيع حجر أساس مسجد الإمام الطيب وكنيسة القديس فرنسيس

 

43
حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب وكنيسة القديس فرنسيس فى أبوظبى

 

44
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان والشيخان محمد بن زايد ومحمد بن راشد

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو..بابا الفاتيكان يبدأ كلمته فى ختام مؤتمر الأخوة الإنسانية بتحية الإسلام

توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بحضور بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر

مجلس كنائس الشرق الأوسط: لقاء الأخوة الإنسانى بداية جديدة لحوار الحضارات

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يصلان صرح زايد لحضور ختام مؤتمر لأخوة الإنسانية

حاكم دبى يمنح جائزة الأخوة الإنسانية لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يوقعان وثيقة بعنوان "الأخوة الإنسانية" عصر اليوم

بالتزامن مع مؤتمر الأخوة الإنسانية.. 7 معلومات عن أقدم كنيسة فى الإمارات

شيخ الأزهر يلتقى القيادات الدينية وممثلى الطوائف المسيحية بمؤتمر الأخوة الإنسانية

مسجد احمد الطيب

كنيسة القديس فرنسيس

محمد بن زايد

وثيقة الاخوة الانسانية

محمد بن راشد

مؤتمر الاخوة الانسانية

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة