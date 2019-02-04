صور .. نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفى الرمد بدمنهور

الأمير نصرى

قامت الدكتور نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بزيارة مفاجئة اليوم بمستشفى الرمد بدمنهور تفقدت خلالها أقسام المستشفى المختلفة والعيادات الخارجية وغرف العمليات والأقسام الداخلية ووحدة العلاج الطبيعي الجديدة المزمع افتتاحها قريبا

كما شهدت اجراء بعض العمليات التي قام بها الاخصائيين والاستشاريين داخل المستشفى والتقت بالعديد من المرضى والاطفال واطمأنت على حسن المعاملة وتقديم الخدمة العلاجية الجيدة وتوافر الأدوية و المستلزمات الطبية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات المحافظة لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية " نور حياه" والتي تستهدف الحد من أمراض ضعف وفقدان الإبصار من خلال الكشف على طلاب المرحلة الابتدائية و الحالات الأولى بالرعاية.

من ناحية أخرى تمكنت اليوم الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات إزالةمكبرة بالتنسيق مع مسئولى التعديات بالوحدة وبمعاونة قوات الشرطة ، وتمت الإزالات بإستخدام معدات كل وحدة محلية وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة في نطاق الوحدة المحلية لقرية الكردود بمركز ومدينه حوش عيسى و7 حالات بمركز الرحمانية و14 حالة بمركز شبراخيت .