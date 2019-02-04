video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 08:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفى الرمد بدمنهور

الإثنين، 04 فبراير 2019 07:51 م
صور .. نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفى الرمد بدمنهور جانب من الجولة
الأمير نصرى
إضافة تعليق

قامت الدكتور نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة  بزيارة مفاجئة اليوم بمستشفى الرمد بدمنهور تفقدت خلالها أقسام المستشفى المختلفة والعيادات الخارجية وغرف العمليات والأقسام الداخلية ووحدة العلاج الطبيعي الجديدة  المزمع افتتاحها قريبا

كما شهدت اجراء بعض العمليات التي قام بها الاخصائيين والاستشاريين داخل المستشفى والتقت بالعديد من المرضى والاطفال واطمأنت على حسن المعاملة وتقديم الخدمة العلاجية الجيدة وتوافر الأدوية و المستلزمات الطبية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات المحافظة لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية " نور حياه"  والتي تستهدف الحد من أمراض ضعف وفقدان الإبصار من خلال الكشف على طلاب المرحلة الابتدائية و الحالات الأولى بالرعاية.

من ناحية أخرى تمكنت اليوم  الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات إزالةمكبرة  بالتنسيق  مع  مسئولى التعديات بالوحدة  وبمعاونة قوات الشرطة ، وتمت الإزالات بإستخدام معدات كل وحدة محلية وأسفرت عن إزالة 3  حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة في نطاق الوحدة المحلية لقرية الكردود  بمركز ومدينه حوش عيسى و7 حالات بمركز الرحمانية و14 حالة بمركز شبراخيت .

1
 

 

2
 

 

3
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة: اتوبيسات نقل داخلى جديدة لتخفيف الزحام أوقات الذروة

اخبار مصر

البحيره

حمله ازاله

نوره حياه

مستشفى الرمد




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة