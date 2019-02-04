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صور.. محافظ الأقصر يبحث إجراءات مواجهة حرق مخلفات القصب والموز

الإثنين، 04 فبراير 2019 01:53 م
صور.. محافظ الأقصر يبحث إجراءات مواجهة حرق مخلفات القصب والموز محافظ الأقصر يبحث إجراءات مواجهة حرق مخلفات القصب والموز
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً بحضور كلا من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، ووكيل أول وزارة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومحمد سيد رئيس مركز إسنا، والعميد صلاح المندوه المتحدث الاعلامى للمحافظة، ومسئولى مديريات البيئة والزراعة والحماية المدنية، لمناقشة الإجراءات اللازم إتباعها لمواجهة الحرق المكشوف لمخلفات قصب السكر والموز.
 
ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بتنظيم حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة، لضبط أى حالات حرق لمخلفات القصب والموز، على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلاً ونهاراً، وتقديم تقرير يومى بأعداد المخالفات التى تم تحريرها وأماكنها، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث
 
كما وجه محافظ الأقصر، تعليماته لمسئولى مديرية الزراعة بالتوسع فى نشر المرشدين الزراعيين لتوعية الفلاحين بمخاطر حرق المخلفات، والتعاون مع الصندوق الاجتماعى لتوفير التدبير المالى من خلال قروض ميسرة لشراء الماكينات اللازمة لكبس ودرس المخلفات.
 
محافظ الأقصر يبحث إجراءات مواجهة حرق مخلفات القصب والموز (1)
محافظ الأقصر يبحث إجراءات مواجهة حرق مخلفات القصب والموز

محافظ الأقصر يبحث إجراءات مواجهة حرق مخلفات القصب والموز (2)
محافظ الأقصر يبحث إجراءات مواجهة حرق مخلفات القصب والموز

محافظ الأقصر يبحث إجراءات مواجهة حرق مخلفات القصب والموز (3)
محافظ الأقصر يبحث إجراءات مواجهة حرق مخلفات القصب والموز

 


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