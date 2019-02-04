صور.. مأساة شاب مريض بسوهاج يحتاج مسكنا وعلاجا على نفقة الدولة

سوهاج – عمرو خلف

فى منزل مسقوف بالبوص عبارة عن غرفتين فقط بنجع طايع بمحافظة سوهاج يعيش شاب مريض مع أسرته الصغيرة فى مسكن بالإيجار فقد أجرى 4 عمليات حصوة على الكلى ويعانى من الألم ولا يشعر به أحد ويشترى علاجا شهريا على نفقته الخاصة وكل ما يملكه هو 500 جنيه معاش تضامنى ولديه 2 من الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة ولا يستطيع العمل او الحركة كثيرا فقد اضطرته الظروف القهرية إلى العيش فى مسكن بالإيجار بعد أن كان يسكن مع أشقائه وهو لا يجد الآن مسكنا خاصا به ويقوم بدفع 300 جنيه شهريا بينما ينفق على العلاج 300 جنيه آخرين ودخله هو 500 جنيه فقط.

الشاب سيد محمد على 39 سنة من نجع طايع بمحافظة سوهاج شاءت أقداره أن يجرى 4 عمليات جراحية حصوة على الكلى ويعانى من شدة الألم، فيما يعانى أيضا من كسر فى حوض المياه ويجلس فى منزله ولديه 2 من الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة فيما لا تعمل زوجته وكان يسكن مع أشقائه فى المنزل وعندما ضاق به الحال ولم يجد مكانا يؤويه اضطر إلى السكن بالإيجار فى منزل صغير ويدفع 300 جنيه شهريا.

انتقل "اليوم السابع" إلى نجع طايع والتقى الشاب المريض سيد وقال إنه يعانى من شدة الفقر وقلة الدخل المادى وهو مريض لا يتحرك إلا قليلا من شدة الألم فهو يحصل على معاش تضامنى 500 جنيه ويحتاج إلى العلاج ويقوم أهل الخير بشراء الدواء له شهريا لعدم قدرته المادية.

ويكمل سيد حديثه قائلا إنه يشترى علاجا بـ300 جنيه شهريا ولا يملك ثمنه ويقوم أهل الخير والجمعيات الخيرية بشراء العلاج له بالإضافة إلى أنه يدفع إيجار المسكن بالكاد ويعيش حياة صعبة ولا يعمل بسبب مرضه وكل ما يحتاجه هو مساعدته ماديا لكى يخرج من الحياة الصعبة.

ويطالب سيد مديرية الصحة بسوهاج بعلاجه على نفقة الدولة ومساعدته ماديا وتوفير مسكن صغير لأسرته ولو غرفة واحدة لأنه لا يستطيع دفع إيجار المسكن فهل يستجيب المسئولون له.

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