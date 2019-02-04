صور.. بدء احتفالات الدقهلية بالعيد القومى بإيقاد الشعلة الرئيسية

الدقهلية شريف الديب

شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية يرافقه اللواء محمد حجى مدير الأمن ، فى إيقاد الشعلة الرئيسية بميدان 6 أكتوبر بالمنصورة لبدء الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة.

وشهد ايقاد الشعلة المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، ونيافة الأنبا صليب ، أسقف ميت غمر وعددًا من قيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية وعددًا من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات.



















