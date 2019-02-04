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الإثنين، 04 فبراير 2019 03:00 ص
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صندوق النقد الدولى يصوت اليوم على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر

الإثنين، 04 فبراير 2019 01:00 ص
صندوق النقد الدولى يصوت اليوم على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى
كتب – أحمد يعقوب
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يعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا للتصويت على صرف الشريحة الخامسة من القرض لمصر بقيمة 2 مليار دولار.
 
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الـ5، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال الشهر الجارى فبراير 2019، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
 
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، أنه بصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وسوف يرفع تقرير مراجعة أداء برنامج الإصلاح على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة القادمة، للموافقة على صرف الشريحة.
 
ولفت وزير المالية، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسسات التصنيف الائتمانى.

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