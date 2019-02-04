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س وج.. كل ما تريد معرفته عن تخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين بدائرة أشمون

الإثنين، 04 فبراير 2019 07:39 م
س وج.. كل ما تريد معرفته عن تخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين بدائرة أشمون الانتخابات - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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ينشر "اليوم السابع" تقريرا معلوماتيا عن "الرمز الأنتخابى" للمرشحين بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية كالتالى:

 

ما هو الرمز الانتخابى؟

يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى الانتخابات البرلمانية، الرموز المبينة شكلا بالجدولين الذى وضعتهما الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتضمن الجدول الأول الرموز المخصصة لمترشحى الأحزاب السياسية، ويتضمن الجدول الثانى الرموز المخصصة للمترشحين المستقلين.

 

كيف يتم تخصيص الرمز للمرشح؟

لرئيس الحزب طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين عن الحزب فى الدائرة ويحدد فى طلبه الرمز المخصص لكل مرشح على أن يكون من الرموز المخصصة للحزب.

 

وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم.

 

كيف تخصص الرموز للمرشحين المستقلين؟

تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردى بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثانى وفقا للآتى:

1 - يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثانى المرفق وتكون الأولوية فى التخصيص بأسبقية التقدم للترشح.

2 - يحجب الرمز المطلوب من الجدول الثانى فور قبول لجنة تلقى الطلبات أوراق الترشح أولا بأول ، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه وفى حالة عدم الاختيار تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح رمزا بمعرفتها.

 

متى يتم إعلان الرمز الانتخابى؟

يتم اعلان كشوف المترشحين المقبولين ورموزهم لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم التالى لإقفال باب الترشح، وذلك بمقار لجان متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة.

 

هل يجوز للمرشح تعديل رمزه الانتخابى؟

يجوز لكل مترشح من المقبولين التقدم بطلب مسبب للهيئة الوطنية للانتخابات لتعديل الرمز المخصص له وذلك فى اليومين الأول والثانى من عرض الكشوف، ويتولى المدير التنفيذى للهيئة عرضه على مجلس إدارة الهيئة، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف.

 

جدول1
جدول1

 

جدول2 - 1
جدول2 - 1

 

جدول2 -2
جدول2 -2

 

 


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