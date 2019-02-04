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ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف باكستان وتبقى على نظرة مستقبلية مستقرة

الإثنين، 04 فبراير 2019 10:19 ص
ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف باكستان وتبقى على نظرة مستقبلية مستقرة ستاندرد - ارشيفية
رويترز
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خفضت ستاندرد آند بورز اليوم الاثنين التصنيف الائتمانى السيادى لباكستان درجة واحدة إلى B- من B، بسبب ما قالت إنه تقلص آفاق النمو وتزايد الضغوط الخارجية والمالية.

وفى نظام ستاندرد آند بورز، فإن B- هو مستوى دون الدرجة الجديرة بالاستثمار بواقع ست درجات.

وأبقت ستاندرد آند بورز على نظرتها المستقبلية لتصنيف باكستان عند "مستقرة" مضيفة أن ذلك يرجع إلى توقعات بأن باكستان ستدبر تمويلا كافيا للوفاء بالتزاماتها الخارجية على مدى الاثنى عشر شهرا القادمين وأن المؤشرات الخارجية والمالية لن تتدهور إلى أبعد من التوقعات الحالية.

ومن المقرر أن تتلقى باكستان حزمة قرض بثلاثة مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة للمساهمة فى سد عجز كبير فى ميزان المعاملات الجارية ودعم الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت ستاندرد آند بورز "فى حين دبرت باكستان المساعدة المالية من شركاء ثنائيين لمعالجة احتياجاتها التمويلية الخارجية الفورية، فإننا نعتقد أن الاختلالات المالية والخارجية ستظل عالية".

كانت فيتش خفضت فى ديسمبر تصنيفها لباكستان إلىB-  منB  بسبب تنامى المخاطر الخارجية والتمويلية النابعة من انخفاض الاحتياطيات وارتفاع مدفوعات الدين الخارجى بجانب استمرار تدهور الوضع المالى


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