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"ديا" الألمانية تبدى اهتمامها بالمشاركة بمزايدة البحر الأحمر للتنقيب عن البترول

الإثنين، 04 فبراير 2019 02:36 م
"ديا" الألمانية تبدى اهتمامها بالمشاركة بمزايدة البحر الأحمر للتنقيب عن البترول جانب من الاجتماع
كتبت – منى ضياء
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أبدت شركة ديا الألمانية العاملة بمجال البحث واستكشاف البترول، اهتمامها بالمشاركة فى المزايدة التى ستطرحها وزارة البترول فى البحر الأحمر للتنقيب عن البترول، وذلك خلال جلسة مباحثات جمعت وزير البترول طارق الملا، وبيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى ووفد رجال الأعمال المرافق له، على هامش منتدى الأعمال المصرى الألمانى بالقاهرة اليوم الاثنين، بحضور ماريا هانسن رئيسة شركة ديا الألمانية.

واستعرض الملا خلال الاجتماع، الإجراءات التى اتخذتها وزارة البترول خلال الفترة الأخيرة التى أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز وآليات جذب الاستثمارات لكبرى الشركات العالمية مشيداً بالتعاون المشترك مع الشركات الألمانية العاملة فى مصر فى مجال البترول والغاز فى إطار العلاقات الألمانية المصرية المتميزة.

وأشاد الملا بالتكنولوجيات الألمانية المتطورة التى تسهم فى رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية فى إنتاج البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وأشار إلى وجود فرص استثمارية متميزة للشركات الألمانية فى مجال البترول بأنشطته المتعددة.

وأكد الوزير الألمانى اهتمام الشركات الألمانية بتعزيز تواجدها فى مجال البترول بمصر وأن هناك فرصاً جيدة لزيادة مجالات التعاون ودخول شركات جديدة فى ظل التطور الذى تشهده صناعة البترول والغاز المصرية.

وحضر الاجتماع المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.

وأشار الملا إلى أنه تم استعراض إيفاد شباب البترول الذين تم اختيارهم فى إطار مشروع التطوير والتحديث للتدريب عملياً فى مشروعات "ديا" حول العالم للمساهمة فى رفع كفاءة مهارات هؤلاء الشباب وأبدت هانسن ترحيبها بهذا الاتجاه.

وعلى جانب آخر استقبل الملا رئيس شركة تيسن كروب الألمانية والوفد المرافق له حيث تم استعراض إمكانية استخدام التكنولوجيات الألمانية المتقدمة فى مشروعات قطاع البترول التى يتم تنفيذها حالياً، حيث تم استعراض إمكانية دراسة إضافة وحدة إنتاجية جديدة لتحسين استخلاص مشتقات الغاز بمجمع غازات الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو بالإسكندرية لاستيعاب كميات الغاز التى ستأتى من حقل ريفين بالبحر المتوسط، كما تم استعراض مشروع البتروكيماويات الجديد الجارى دراسة إنشاؤه بمنطقة العلمين وإمكانية قيام الشركات الألمانية بالمشاركة فى هذا المشروع الضخم فى كافة مراحل الإنشاء والتمويل.


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