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جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوافق على افتتاح فرع بمركز الداخلة

الإثنين، 04 فبراير 2019 05:01 م
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوافق على افتتاح فرع بمركز الداخلة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الموافقة على افتتاح فرع لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز الداخلة. 
 
وأشار الزملوط، إلى أن هذه الخطوة تأتي إستجابة لطلب المحافظة للتوسع في الدعم المقدم من الصندوق لأبناء المحافظة، ولتخفيف العبء عن المواطنين في الإنتقال لمقر الفرع الرئيس بمركز الخارجة.
 
وأوضح الزملوط، أن الدكتورة نيفين جامع رئيس الجهاز، أكدت علي حرص الجهاز علي تقديم كافة التسهيلات للمستفيدين من خدمات الجهاز وتسهيل الإجراءات اللازمة، لذلك توفيرا للوقت والجهد ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب لتنفيذ مشروعاتهم بشروط ميسرة .
 
 

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