تراجع مبيعات السيارات التركية 59% خلال يناير

رويترز

قال اتحاد موزعى السيارات فى تركيا اليوم الاثنين، إن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة تراجعت 59 % على أساس سنوى فى يناير.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى تركيا 20.35% على أساس سنوى ليتجاوز بقليل توقع استطلاع رويترز البالغ 20.29% فى ظل صعود أسعار الغذاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبلغ معدل التضخم 1.06% مقارنة مع الشهر السابق فى يناير. يشهد التضخم انحسارا منذ سجل ذروة 15 عاما فوق 25% فى أكتوبر لكن أحدث رقم يزيد زيادة طفيفة مقارنة مع قراءة ديسمبر البالغة 20.3%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.45% عن الشهر السابق فى يناير لتبلغ الزيادة السنوية 32.93%.