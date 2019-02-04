تراجع المؤشر العام لسوق دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.44% خاسرا عدد 11.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2529.18 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 106.3 مليون سهم محققة ما قيمته 222.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2431 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفض 17 سهم، واستقر سهمين.

وتراجعت قطاعى العقارات بنسبة 1.67%، ثم الاستثمار بنسبة 0.50%، فيما ارتفع 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.96%، تلاها قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.11%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية بنسبة 14.90%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.09%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنى دبى التجارى بنسبة 8.50%، ثم شركة مصرف السلام السودان بنسبة 6.11%.