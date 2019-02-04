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الإثنين، 04 فبراير 2019 06:10 م
خالد صلاح
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تراجع أسعار الذهب عالمياً بنسبة 0.4% وسط تقدم فى المحدثات بين أمريكا والصين

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:52 ص
تراجع أسعار الذهب عالمياً بنسبة 0.4% وسط تقدم فى المحدثات بين أمريكا والصين الذهب _ أرشيفية
(رويترز)
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انحسار العزوف عن المخاطرة وسط دلائل على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى حين ظل الدولار القوى يضغط على المعدن النفيس.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1313.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 أبريل نيسان عند 1326.30 دولار يوم الخميس الماضى.

وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1317.3 دولار للأوقية.

ويقترب الدولار الأمريكى من أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين بفضل بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

ورغم الدلائل على قوة الاقتصاد، فثمة توقعات واسعة النطاق بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مستقرة هذا العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تنامى المخاوف بشأن النمو العالمى ولاسيما في الصين وأوروبا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير على البلاديوم في المعاملات الفورية حيث سجل 1350 دولارا للأوقية.

وانخفض كل من الفضة والبلاتين 0.6 % لتسجل الفضة 15.80 دولار للأوقية والبلاتين 817 دولارا.

 


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