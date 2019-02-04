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بلاغ يتهم جمال عيد بتلقى تمويلات مشبوهة والتحريض على مؤسسات الدولة

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:28 م
بلاغ يتهم جمال عيد بتلقى تمويلات مشبوهة والتحريض على مؤسسات الدولة جمال عيد
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1512 لسنة 2019 عرائض النائب العام ،اتهم فيه الحقوقى جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بنشر اخبار كاذبة والاستقواء بالخارج والاضرار بالمصالح العليا للبلاد عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة ونشرها داخل مصر وخارجها وارسالها الى المنظمات الاجنبية والتى تمارس سياسات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها ، وذلك بغرض زعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد .

وأضاف البلاغ، ان جمال عيد دأب ومنذ فترات طويلة على إرسال تقارير لجهات اجنبية تتضمن بيانات كاذبة، بغرض التشهير بمؤسسات الدولة والإساءة اليها، لافتا إلى ان جمال عيد والمعروف بتلقيه تمويلات مشبوهه خارجية من منظمات اجنبية نقل صورة مغلوطة عن اعتصام رابعة والنهضة الارهابيين لجهات أجنبية، وهو ما يؤكد ارتكابه لجريمة التشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أهدافها الإجرامية، والهدف منها تهديد الأمن القومى المصرى.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد جمال عيد لارتكابه جرائم نشر أخبار كاذبة، والإساءة للدولة المصرية، والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه فى البلاغ ، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية، بشأن تلقيه تمويلات خارجية مشبوهه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .

 

 

 


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