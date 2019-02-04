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بالإنفوجراف.. الحكومة: 5 مليارات دولارحجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:06 م
بالإنفوجراف.. الحكومة: 5 مليارات دولارحجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف عن أحدث جوانب التعاون بين مصر وفرنسا، موضحا أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تقدر بنحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى وجود 160 شركة فرنسية عاملة في مصر، معلناً توقيع نحو 40 اتفاقية مؤخراً، تقدر قيمتها بـ 1,6 مليار يورو.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تلك الاتفاقيات شملت توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أكسا أفريقيا القابضة ووزارة الصحة باستثمار أجنبي مباشر قيمته مليار جنيه، وذلك بهدف تنفيذ شبكة عيادات شاملة لتقديم خدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بقيمة 336 مليون يورو، كما تم التوقيع على اتفاق تسهيل ائتماني لدعم الشركات المملوكة للسيدات لمصلحة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على شكل قرض قيمته 50 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو منحة.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة أورانج ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك باستثمارات تقدر بـ250 مليون جنيه، كما قامت شركة أورانج بزيادة استثماراتها في مصر بـ750 مليون يورو، بهدف تدريب الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل، مضيفاً أن مجموعة لاكتيل حلاوة تعتزم استثمار 55 مليون دولار لتوسيع نشاطها لإتاحة 6000 فرصة عمل جديدة للشباب في مصر.

كما أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن اعتزام مجموعة سب زهران إنشاء كيان جديد بقيمة  30 مليون يورو، بهدف التوسع في السوق المصري وجعل مصر مركز إقليمي للشركة للتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط، كما وقعت شركة شنيدر إلكتريك بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن بقيمة 10 ملايين  جنيه، هذا إلى جانب زيادة رأس ما لها بقيمة 20 مليون يورو، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 2019 إلى 2023، وأخيراً توقيع اتفاقية لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.

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