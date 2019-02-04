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اليوم السابع: المعركة على الفقر مستمرة

الإثنين، 04 فبراير 2019 09:08 م
اليوم السابع: المعركة على الفقر مستمرة اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التى من شأنها الحد من مستوى الفقر.
 
كما تكشف اليوم السابع تفاصيل 296 مصنعاً كامل التجهيز فى مجمع السادات بالمنوفية على مساحة 72 فداناً، إضافة إلى أول حوار مع الفنانة شهيرة بعد ضجة السوشيال ميديا على خلعها للحجاب.
 
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شعرهم لأن فيهم الطمع
 
 

 
 

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السيسى

معركة الحجاب

الدستور

الاتحاد الافريقى




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