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الناشرين العرب: القارئ العربى يقرأ 6 دقائق سنويا والمناخ لا يساعد على القراءة

الإثنين، 04 فبراير 2019 04:40 م
الناشرين العرب: القارئ العربى يقرأ 6 دقائق سنويا والمناخ لا يساعد على القراءة جانب من المؤتمر
الاسكندرية جاكلين منير
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قال الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون الدولى بجامعة بنى سويف ومستشار قانونى فى اتحاد الناشرين العرب، أن القارئ العربى يقرأ 6 دقائق أى ربع صفحة سنويا فى حين يقرأ الأجنبى 1200 دقيقة، أى 12 كتاب سنويا، وهى إحصائية هامة أصدرتها منظمة التعاون الدولى، توضح الفرق بين الاهتمام والقراءة بين العالم العربى والعالم الأجنبى، مشيرا إلى أن المناخ فى الدول العربية غير مناسب المواطن لا يستطيع القراءة فى المنزل أو المواصلات العامة.
 
وجاء ذلك، خلال مؤتمر الإفلا الذى تنظمة مكتبة الإسكندرية سنويا، الذى يناقش اقتصاديات النشر في العالم العربي، ويجمع نخبة من المتحدثين الدوليين والعرب، لطرح العديد من المشاكل والتحديات والخبرات الناجحة في مجال صناعة النشر في العالم العربي.
 
وشدد الدكتور حسام لطفى، على ضرورة الحفاظ على حقوق المؤلفين، خاصة من دور النشر، حيث إن المؤلف يكون مدلل لدى الناشر فى حالة تحقيق عائد مادى كبير، لكن العكس صحيح فى حالة عدم تحقيق عائد مادى كبير  ويطغى على الأمر ثقافة الربح، مشيرا إلى أن هناك خللا بين الإصدارات وبين المقبلين على القراءة، فمصر 100 مليون مواطن يقبل على معرض القاهرة الدولى للكتاب 2 مليون فقط.
 
ويُتيح المؤتمر، الفرصة للمكتبيين حول العالم لمُشاركة خبراتهم والدخول في مُناقشات حول قضايا النشر، ومُناقشة أحدث التقنيات في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الأسكندرية، ودكتورخالد الحلبي رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ستيفن فايبر مدير السياسات وبرامج المناصرة، الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا). 
 
 

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