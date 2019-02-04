video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهم بقتل والده بمدينة نصر: "أنا مدمن استروكس ومش مصدق أنى موته"

الإثنين، 04 فبراير 2019 02:04 م
المتهم بقتل والده بمدينة نصر: "أنا مدمن استروكس ومش مصدق أنى موته" جثة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أدلى المتهم بقتل والده باعترافات تفصيلية، أمام طارق الدسوقى معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، عن كيفية قتل المجنى عليه.

واعترف  المتهم فى التحقيقات بارتكابه للواقعة، وأنه لا يصدق نفسه بإنهاء حياة والده ويشعر بالندم الشديد، مشيرا إلى أنه مدمن مخدرات ويتعاطى مخدر الاستروكس.

وأضاف المتهم، أن يوم الحادث شهد مشادة كلامية بينه وبين والده داخل شقته،  بسبب معاتبته له على تعاطى المخدرات، واعتيادة الحصول على أموال مما دفعه للاعتداء على والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن لم يقصد قتله، قائلا "مش مصدق إنى قتلته".

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل شقته بمنطقة الحى العاشر، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل قتل والدته بالقليوبية لسوء معاملتها له

اخبار الحوادث

مدينة نصر

حوادث مدينة نصر

عاطل يقتل والده




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة