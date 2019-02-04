المتهم بقتل والده بمدينة نصر: "أنا مدمن استروكس ومش مصدق أنى موته"

كتب كريم صبحى

أدلى المتهم بقتل والده باعترافات تفصيلية، أمام طارق الدسوقى معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، عن كيفية قتل المجنى عليه.

واعترف المتهم فى التحقيقات بارتكابه للواقعة، وأنه لا يصدق نفسه بإنهاء حياة والده ويشعر بالندم الشديد، مشيرا إلى أنه مدمن مخدرات ويتعاطى مخدر الاستروكس.

وأضاف المتهم، أن يوم الحادث شهد مشادة كلامية بينه وبين والده داخل شقته، بسبب معاتبته له على تعاطى المخدرات، واعتيادة الحصول على أموال مما دفعه للاعتداء على والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن لم يقصد قتله، قائلا "مش مصدق إنى قتلته".

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل شقته بمنطقة الحى العاشر، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.