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اللواء يحيى كدوانى يكشف: التطبيع الإسرائيلى ليس بجديد على جماعة الإخوان

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:30 ص
اللواء يحيى كدوانى يكشف: التطبيع الإسرائيلى ليس بجديد على جماعة الإخوان يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
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قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن التطبيع الإسرائيلى ليس بجديد على جماعة الإخوان وأعضائهم والتابعين لهم، مؤكدا أن زيارات إسرائيل ليست أول مرة يقوم بها أحد عناصر الإخوان الإرهابية إلى إسرائيل .

وكشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الإرهابية وعناصرها بدأوا اللجوء إلى إسرائيل للتسول للحصول على دعم من الكيان الصهيونى، ويتاجرون بالقضية الفلسطينية عبر وسائل إعلامهم التى تبث من الخارج، مؤكدا أن الجميع يعلم مدى العلاقات التى تقوم بها الجماعة الإرهابية مع إسرائيل .

كان  الصحفى الإخوانى أبو بكر خلاف قام بإجراء زيارة إلى إسرائيل، وزعم أنه ذهب لزيارة المسجد الأقصى، للمشاركة فى "مؤتمر الأمن القومى الإسرائيلى" السنوى الذى ينظمه معهد دراسات الأمن القومى بإسرائيل فى الفترة من 27 إلى 29 يناير 2019.

 

 


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