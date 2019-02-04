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القبض على عاطلين لفرضهما إتاوات على السائقين بمواقف العبور

الإثنين، 04 فبراير 2019 12:25 م
القبض على عاطلين لفرضهما إتاوات على السائقين بمواقف العبور اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات
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ألقت مباحث القليوبية، القبض عاطلين، لانتحالهما صفة موظفين بمواقف جهاز المدينة، وتحصيل كارتة من قائدى السيارات بطريق " بلبيس - السلام" بدائرة قسم العبور، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطاراً من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم العبور، بأنه أثناء مرور خدمة تأمين القطاع الرابع عشر بإدارة تأمين مدينة العبور ملاحظة الحالة الأمنية، تبلغ لهم من كل من "محمد ا م" 32 عام سائق و "رضا م ع" 33 عام سائق، بقيام شخصين بتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات "كارته" بطريق "بلبيس - السلام" دائرة قسم العبور، مدعيان إنهما موظفين بجهاز مدينة العبور.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، وبالإنتقال والفحص أمكن ضبط كل من "مصطفى ف م" 36 عام عاطل مصاب بكدمات وسحجات بالوجه و"محمد س م" 39 عام عاطل، مصاب بكدمات وذلك أثناء قيامهما بالتشاجر مع قائد سيارة ملاكى شرقية ماركة سوزوكى بسبب قيام المتهمان باستيقافه حال سيره بالطريق، وطلب مبالغ ماليه منه "كارته" فرفضه وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وتعدى كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات

بمواجهة المتهمان أقرا بارتكابهما الواقعة وانتحالهما صفة موظفين بجهاز مدينة العبور، وطلبهما مبالغ مالية من قائدى السيارات الماره بالطريق لمرورهما بضائقه مالية.

بسؤال المبلغان وقائد السيارة، أيدوا مضمون ما أسفر عنه الفحص، جارى تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.

 


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