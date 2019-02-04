السجن المشدد 5 سنوات لقهوجى متهم بالاتجار فى الحشيش بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان بالسجن المشدد 5 سنوات ل"حاتم.م" 28 سنة قهوجى؛ لإتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا، وهشام فؤاد عطية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بمركز أوسيم، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته أعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار فيها، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق، وفور انتهاء التحقيقات، أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها سالف الذكر.